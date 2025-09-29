Il piano di Trump per Gaza | Netanyahu dice sì apertura dai Paesi arabi attesa per Hamas

Il presidente americano ringrazia il premier israeliano per aver «accettato il piano». Il tycoon ha bacchettato i Paesi, anche europei, «che hanno stupidamente riconosciuto la Palestina». Hamas si oppone a una «tutela straniera». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il piano di Trump per Gaza: Netanyahu dice sì, apertura dai Paesi arabi, attesa per Hamas

Von der Leyen, i malumori di Trump e Putin sul riarmo dietro alla mozione di sfiducia, piano per cambio di guida e fine guerra Ucraina - RETROSCENA

Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”

Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump

Il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza https://linkiesta.it/2025/09/piano-donald-trump-venti-punti-gaza/… via @Linkiesta - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | La Casa Bianca pubblica il piano di Trump per Gaza: la Striscia sarà 'deradicalizzata e libera dal terrorismo', e 'riqualificata' ma 'nessuno dovrà lasciarla'. Subito liberi gli ostaggi e 250 palestinesi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu da Trump, 'sì al piano di pace'. Hamas: 'Resistenza armata senza uno Stato' - La Casa Bianca pubblica il piano, subito liberi gli ostaggi e 250 prigionieri pa ... Secondo ansa.it

Trump e Netanyahu, sì al piano di pace per Gaza in 20 punti. «Ostaggi liberi in 72 ore e un governo di transizione con Donald e Blair» - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Scrive ilmessaggero.it