il piano di tony blair per governare gaza con i milionari e senza i palestinesi

Un recente documento ottenuto dal quotidiano israeliano Haaretz rivela i dettagli di un ambizioso piano per la gestione della Striscia di Gaza dopo il conflitto, attribuito all’ex primo ministro britannico Tony Blair. Il progetto, denominato Gaza International Transitional Authority (GITA), propone una struttura gerarchica multilayered, con diplomatici internazionali e uomini d’affari di alto profilo al vertice e i palestinesi relegati a ruoli operativi subordinati. Secondo Haaretz, che pubblica il documento per la prima volta nella sua interezza, Blair stesso sarebbe candidato a presiedere questa autorità in stretta collaborazione con l’Autorità Palestinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

