Il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza
Donald Trump ha presentato alla Casa Bianca, accanto a Benjamin Netanyahu, un piano in venti punti per fermare la guerra a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha posto un ultimatum ad Hamas: o il gruppo terroristico palestinese accetta condizioni che equivalgono alla sua dissoluzione politica e militare, oppure Israele avrà il pieno sostegno americano per annientarlo militarmente. Il piano di pace proposto da Trump prevede un cessate il fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani entro settantadue ore e il ritiro graduale delle forze armate israeliane, condizionato però a un processo di smilitarizzazione della Striscia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: piano - donald
Donald Trump, Dazi Usa-Ue: Pronto un piano da 93miliardi di euro
Donald Trump vara un grande piano per fare degli Usa i padroni dell’intelligenza artificiale
Ucraina, il piano di Donald Trump nel dettaglio: cosa ottiene Putin
Attesa per il piano che Donald #Trump presenterà a Benjamin #Netanyahu, oggi a #Washington, per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a #Gaza ? https://shorturl.at/7sslS - X Vai su X
Emozionante sapere che dagli USA di Donald Trump gli amici di Flying Smiles Kites stiano sognando ARTEVENTO e il suo appello all’unità internazionale nel nome della pace e della fratellanza fra i popoli! In primo piano, i cari amici Vita Giacopelli e Marcell - facebook.com Vai su Facebook
Cosa prevede il piano USA di 20 punti per la pace a Gaza presentato da Trump alla Casa Bianca - Dopo aver ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il numero uno della Casa Bianca Donald Trump ha presentato il suo piano di pace in 20 punti ... Secondo fanpage.it
Trump presenta il piano per la pace a Gaza "Netanyahu lo ha accettato" - Trump ha presentato un piano globale per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Da corrierediarezzo.it