Il Pettine di Padre Pio esposto a Montemiletto | storia memoria e fede
Si tratta di un pettine appartenuto al Santo del Gargano. Nel 1953 Padre Pio lo regalò all' avvocato Giovanni Colletti, originario della cittadina irpina. La cerimonia di donazione della sacra reliquia fu presieduta dall'Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, il 23 ottobre 2022.di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Montemiletto, nella chiesa dell’Addolorata in Sant’Anna esposta la reliquia di Padre Pio - di Giuseppe Zingarelli Nel 2022 l’avvocato Domenico Colletti, di Pescara, ha donato alla Chiesa di Maria Santissima Addolorata in Sant’Anna a Montemiletto, un pettine in corno naturale ... Si legge su corriereirpinia.it