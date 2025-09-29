Il percorso degli Europei di ciclismo 2025 sarà ancora più da scalatori dei Mondiali? Lunga salita al 7.2% strappo al 14%

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo i Mondiali in Ruanda, ci si sposta verso il Vecchio Continente, per gli Europei di ciclismo, e nuovamente saranno protagonisti gli scalatori, visto un percorso nuovamente molto duro. Non ci saranno strappi con ciottolato, ma addirittura salite vere, oltre a muri con pendenze in doppia cifra. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. PERCORSO EUROPEI CICLISMO 2025. Partenza da Privas, arrivo a Guilherand-Granges dopo 202,5 chilometri e 3401 metri di dislivello. Si parte subito in salita: pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%). Discesa e poi si andrà verso il primo circuito da percorrere tre volte: protagonista la Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). 🔗 Leggi su Oasport.it

il percorso degli europei di ciclismo 2025 sar224 ancora pi249 da scalatori dei mondiali lunga salita al 72 strappo al 14

© Oasport.it - Il percorso degli Europei di ciclismo 2025 sarà ancora più da scalatori dei Mondiali? Lunga salita al 7.2%, strappo al 14%

In questa notizia si parla di: percorso - europei

LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: bronzo Lazzaro negli 800! Percorso netto per Sioli nel salto in alto

Meloni e i leader europei: «Non può esserci un percorso di pace senza l'Ucraina».Trump valuta di invitare Zelensky al vertice

Guerra in Ucraina, Trump valuta di invitare Zelensky in Alaska. I leader europei: "Il percorso verso la pace non può essere deciso senza Kiev"

percorso europei ciclismo 2025Il percorso degli Europei di ciclismo 2025 sarà ancora più da scalatori dei Mondiali? Lunga salita al 7.2%, strappo al 14% - Non solo i Mondiali in Ruanda, ci si sposta verso il Vecchio Continente, per gli Europei di ciclismo, e nuovamente saranno protagonisti gli scalatori, ... Scrive oasport.it

Calendario Europei ciclismo 2025: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2025 di ciclismo su strada andranno in scena da mercoledì 1° ottobre a domenica 5 in Francia, nel dipartimento della Drome- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Percorso Europei Ciclismo 2025