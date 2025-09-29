Il Pd di Bollate ha scelto la candidata sindaca da indicare alla coalizione

Ilnotiziario.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd di Bollate ha indicato il nome del candidato sindaco che proporrà alla coalizione in vista delle elezioni comunali del 2026. Non si tratta di una sorpresa, ma del nome che già si vociferava da tempo, che dovrà raccogliere la difficile eredità dell’attuale sindaco Francesco Vassallo. Bollate, Carolina Nizzola sarà la candidata che il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

il pd di bollate ha scelto la candidata sindaca da indicare alla coalizione

© Ilnotiziario.net - Il Pd di Bollate ha scelto la candidata sindaca da indicare alla coalizione

In questa notizia si parla di: bollate - scelto

pd bollate ha sceltoIl Pd di Bollate ha scelto la candidata sindaca da indicare alla coalizione - Il Pd di Bollate ha indicato il nome del candidato sindaco che proporrà alla coalizione in vista delle elezioni comunali del 2026. Secondo ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Pd Bollate Ha Scelto