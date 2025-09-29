Passante Nord, Sud, di Mezzo, di ‘Sotto’. E ora, quello Possibile. Sono 30 anni che si parla di come potenziare il nodo di Bologna, tra progetti, ’carte’, analisi di costi e benefici, polemiche ambientaliste e non. Si sono succeduti sindaci, amministratori delegati di Autostrade, ministri, ma a Bologna quando ormai sembrava fatta, con il via al ‘lotto zero’ del Passante di Mezzo, opera che prevedeva l’allargamento di tangenziale e autostrada ’in sede’, alla fine tutto si è fermato. Colpa dei costi schizzati a oltre 3 miliardi di euro, causa impennata dei prezzi dei materiali, ma anche della proroga mancata, almeno per ora, delle concessioni autostradali – che scadono nel 2038 – e che avrebbe permesso di ‘spalmare’ l’investimento su più anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Passante dimezzato. Cruciale per sciogliere il nodo di Bologna