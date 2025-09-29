Il partito filo-Ue ha vinto le elezioni in Moldavia
Il partito di governo filo-europeista della Moldavia guidato dalla presidente Maia Sandu ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50 per cento dei voti. Si ferma al 24% delle preferenze il partito "Blocco Patriottico", guidato dall'ex presidente Igor Dodon, che vuole allontanare la nazione. 🔗 Leggi su Today.it
Elezioni parlamentari Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 44% sui filorussi di Igor Dodon, 28%, affluenza al 51,9%
Elezioni parlamentari Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 44% sui filorussi di Igor Dodon (28%) che denuncia brogli “per mano degli Usa”
Elezioni in Moldavia: vince il partito filo-Ue, ma l’opposizione filorussa prova a formare governo
Moldavia-Europa. Il partito pro-Ue vince le elezioni con il 44,13% - europeo fondato dalla presidente Maia Sandu, ha ottenuto il 44,13% dei voti alle elezioni parlamentari in Moldavia.
Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince le elezioni con oltre il 50% dei voti - In Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista oltre il 50% dei voti alle elezioni legislative.