Il partito filo-Ue ha vinto le elezioni in Moldavia

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito di governo filo-europeista della Moldavia guidato dalla presidente Maia Sandu ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50 per cento dei voti. Si ferma al 24% delle preferenze il partito "Blocco Patriottico", guidato dall'ex presidente Igor Dodon, che vuole allontanare la nazione. 🔗 Leggi su Today.it

