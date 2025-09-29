il partito filo ue al governo in moldavia ha vinto le elezioni la russia perde

Il partito filo-UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d’Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. Il Blocco Patriottico filo-russo ha subito una disfatta fermandosi al 27 per cento dei voti. Un altro partito filo-russo Alternativa ha ottenuto quasi il 9 per cento dei voti. Ancora una volta la diaspora moldava è stata decisiva per il successo del campo pro-europeo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

