Il partito di Maia Sandu ha vinto le elezioni in Moldova
In Moldova ha prevalso lo spirito europeista dei cittadini. Il rischio di scivolare nuovamente nell’orbita russa è stato scongiurato con i metodi della democrazia. Il voto di ieri era una sfida per la maggioranza in Parlamento e per il futuro del Paese. A scrutinio quasi ultimato, con oltre il novantanove per cento dei seggi scrutinati, il Partito di Azione e Solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean ha più del cinquanta per cento dei voti, contro il ventiquattro per cento del Blocco Patriottico di forze filorusse guidato da Igor Dodon, uno che da capo dello Stato sedeva in Piazza Rossa accanto a Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
