Il Parma rialza la testa Pellegrino show contro il Torino | Ngonge non basta
PARMA-TORINO 2-1 MARCATORI: 36'pt (rig) e 27'st Pellegrino, 5'st Ngonge. PARMA (3-4-1-2): Suzuki 6; Delprato 6, Circati 6, Ndiaye 5.5; Britschgi 6, Bernabè 6.5 (35'st Sorensen sv), Keita 6, Valeri 7; Oristanio 5 (12'st Benedyczak 6); Cutrone 5.5 (35'st Estevez sv), Pellegrino 7.5 (46'st Djuric sv). In panchina: Corvi, Rinaldi, Almqvist, Lvik, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: parma - rialza
Il gioiello di Ngonge non basta, la doppietta Pellegrino punisce il Toro e rialza il Parma
Martina Ardizzi, ricercatrice di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e autrice di “L’algoritmo bipede. L’avvincente storia di come mente, corpo e tecnologia evolvono insieme” (Egea) è la vincitrice del Premio Trieste Next 2025 - facebook.com Vai su Facebook
ORO DI PARMA S.R.L. - Search - X Vai su X
Prima gioia per il Parma, Pellegrino affonda il Toro - Carlos Cuesta e il suo Parma vincono così la prima gara in Serie A, sconfiggendo 2- msn.com scrive
Serie A, Parma-Torino 2-1: doppietta di Pellegrino per gli emiliani - 1 il Torino nella gara valida per la quinta giornata di serie A. Da msn.com