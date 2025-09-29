Il Parma rialza la testa Pellegrino show contro il Torino | Ngonge non basta

PARMA-TORINO 2-1 MARCATORI: 36'pt (rig) e 27'st Pellegrino, 5'st Ngonge. PARMA (3-4-1-2): Suzuki 6; Delprato 6, Circati 6, Ndiaye 5.5; Britschgi 6, Bernabè 6.5 (35'st Sorensen sv), Keita 6, Valeri 7; Oristanio 5 (12'st Benedyczak 6); Cutrone 5.5 (35'st Estevez sv), Pellegrino 7.5 (46'st Djuric sv). In panchina: Corvi, Rinaldi, Almqvist, Lvik, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

