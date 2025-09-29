Il paradosso dell'Italia di pallavolo vince tutto ma non è 1ª nel ranking per colpa di un algoritmo

La Nazionale maschile di pallavolo ha riconfermato il titolo mondiale dopo quello del 2022, vincendo l'oro iridato. Un successo che certifica un quadriennio di puro dominio con un altro Europeo (oltre ad un argento), un argento alla Nations League e un 4° posto olimpico. Ma gli Azzurri sono clamorosamente secondi nel ranking FIVB. 🔗 Leggi su Fanpage.it