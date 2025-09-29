Il paradosso dell'Italia di pallavolo vince tutto ma non è 1ª nel ranking per colpa di un algoritmo
La Nazionale maschile di pallavolo ha riconfermato il titolo mondiale dopo quello del 2022, vincendo l'oro iridato. Un successo che certifica un quadriennio di puro dominio con un altro Europeo (oltre ad un argento), un argento alla Nations League e un 4° posto olimpico. Ma gli Azzurri sono clamorosamente secondi nel ranking FIVB. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: paradosso - italia
Malagò: «Il paradosso dello Stato senza Ius soli: gli atleti si formano in Italia e poi scelgono altre nazionali»
Il paradosso del calcio femminile in Italia: faville sul campo, disastro nei conti. Spese esplose e ricavi inesistenti, così il sistema non regge
Il paradosso dell’estate 2025 e la rivoluzione culturale della contro-vacanza in Italia
L’Italia vince i Mondiali di volley ma non è la n.1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB - - X Vai su X
Essere Campioni del Mondo, ma non essere numeri 1 de mondo... Succede all'Italia. L'incredibile paradosso del ranking FIVB - facebook.com Vai su Facebook
Il paradosso dell’Italia di pallavolo, vince tutto ma non è 1ª nel ranking per colpa di un algoritmo - La Nazionale maschile di pallavolo ha riconfermato il titolo mondiale dopo quello del 2022, vincendo l'oro iridato ... fanpage.it scrive
L’Italia vince i Mondiali di volley, ma non è la n.1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB - L'Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Bulgaria per 3- Segnala oasport.it