Il Paradiso delle Signore 10 Puntata del 30 settembre 2025 | Elvira in crisi non vuole trasferirsi a Taormina!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Elvira non sarà convinta di volersi trasferire a Taormina e Irene cercherà un modo per aiutarla. Intanto Umberto terrà d'occhio Marcello e Rosa, in partenza per Trieste. insieme!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

