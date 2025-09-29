Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Elvira non sarà convinta di volersi trasferire a Taormina e Irene cercherà un modo per aiutarla. Intanto Umberto terrà d'occhio Marcello e Rosa, in partenza per Trieste. insieme!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 30 settembre 2025: Elvira in crisi, non vuole trasferirsi a Taormina!