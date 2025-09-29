Il padre di Huijsen spara a zero sulla Juventus dopo l'addio | Thiago Motta è stato brutale

Il padre di Huijsen non risparmia critiche alla Juventus e torna sull'addio di suo figlio: "Giuntoli e Motta non sono propriamente da annoverare tra i miei migliori amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: padre - huijsen

Huijsen Juve, il padre svela: «L’addio ai bianconeri un vero shock, non ci potevamo credere. Giuntoli e Thiago Motta? C’è una cosa che voglio dire su loro due»

Huijsen padre: «Juve, la cessione di Dean è stata uno shock. Il Real Madrid era il sogno. Lui non è Beckenbauer, ma i suoi obiettivi sono…»

https://oggisportnotizie.it/2025/09/padre-huijsen-juventus-real-madrid-motta-giuntoli/… #news #Huijsen #Juventus #RealMadrid - X Vai su X

?Pallone d'Oro, la classifica del premio #Kopa: #Yildiz quinto, #Huijsen sesto, vince #Yamal... È stata svelata la classifica del premio KOPA, cioè per il miglior U21 dell'anno. Per il bianconero Kenan Yildiz è quinto posto, tuttavia ha avuto un posizioname - facebook.com Vai su Facebook

Il padre è troppo severoGli spara e lo uccide a 10 anni - A Belen, in New Mexico (nel sud degli Stati Uniti), un bambino di 10 anni ha detto di aver ucciso il padre perché non ne poteva più della sua severità e dei continui rimproveri; lo hanno riferito gli ... Riporta ilsecoloxix.it