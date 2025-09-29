Il padre dell' anno recensione | un dramedy ben pensato con un ottimo Michael Keaton
Hallie Meyers-Shyer torna ad occuparsi delle crisi dell'età in un film equilibrato con un protagonista perfettamente calato nella parte. C'è evidentemente un interesse particolare da parte della regista statunitense Hallie Meyers-Shyer riguardo lo svisceramento delle tematiche legate all'età. Se infatti nella sua prima opera, 40 sono i nuovi 20, nel quale adottava il punto di vista femminile quando ha a che fare con il bisogno di una reinvenzione, questa vola, con Il padre dell'anno, prova una sortita dall'altra parte della barricata. Michael Keaton è il centro di gravità permanente di una pellicola in cui sembra togliersi finalmente i panni (o i costumi) altrui per lasciarsi andare ad un ruolo che sprizza autenticità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: padre - anno
Disperso Jimmy Zolezzi, padre dell’uomo morto un anno fa nelle sabbie mobili del lago di Giacopiane
“Il padre dell’anno”: Michael Keaton nella commedia dell’autenticità
Disperso Jimmy Zolezzi, padre dell’uomo morto un anno fa nelle sabbie mobili del lago di Giacopiane
Ora in sala. La nostra recensione di Il padre dell’anno, dramedy famigliare e opera seconda di Hallie Meyers-Shyer con Michael Keaton, Mila Kunis e Andie MacDowell: un film sui legami di paternità un po’ troppo formulaico e a tratti spento, nonostante un otti - facebook.com Vai su Facebook
Il padre dell'anno, recensione: un dramedy ben pensato con un ottimo Michael Keaton - Shyer torna ad occuparsi delle crisi dell'età in un film molto equilibrata con un protagonista perfettamente calato nella parte. Lo riporta movieplayer.it
Il padre dell’anno, di Hallie Meyers-Shyer - La recensione della dramedy Il padre dell'anno, il secondo lungometraggio da regista di Hallie Meyers- Come scrive sentieriselvaggi.it