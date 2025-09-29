Il packaging pensato per la moda e il design di lusso
UNA STORIA INIZIATA 70 anni fa caratterizzata da tanti successi che hanno permesso allo Scatolificio Pisacane di diventare una delle aziende leader in Italia e all’estero, nel proprio settore. L’azienda ha sede nelle dolci colline maceratesi in un sito industriale in continua evoluzione grazie all’attuazione di importanti progetti innovativi. Lo scatolificio Pisacane opera nel settore packaging di lusso Made in Italy. L’ headquarter ospita il direzionale, le linee meccanizzate e il centro di stoccaggio. Nello stabilimento adiacente trovano spazio due linee manuali dedicate alle referenze particolarmente complesse, finissaggi non automatizzabili e tirature limitate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dal 2026 entra in vigore il Design Package europeo, un pacchetto normativo pensato per proteggere l’identità visiva dei prodotti – fisici e digitali – di chi fa impresa in Europa. Dal packaging alle interfacce digitali Dalla moda all’artigianato Dal design in - facebook.com Vai su Facebook
