UNA STORIA INIZIATA 70 anni fa caratterizzata da tanti successi che hanno permesso allo Scatolificio Pisacane di diventare una delle aziende leader in Italia e all'estero, nel proprio settore. L'azienda ha sede nelle dolci colline maceratesi in un sito industriale in continua evoluzione grazie all'attuazione di importanti progetti innovativi. Lo scatolificio Pisacane opera nel settore packaging di lusso Made in Italy. L' headquarter ospita il direzionale, le linee meccanizzate e il centro di stoccaggio. Nello stabilimento adiacente trovano spazio due linee manuali dedicate alle referenze particolarmente complesse, finissaggi non automatizzabili e tirature limitate.

© Quotidiano.net - Il packaging pensato per la moda e il design di lusso