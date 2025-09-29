Il nuovo stadio dei Pini porta subito fortuna Un Belvedere è l’attacco super del Viareggio

viareggio 3 belvedere 0 VIAREGGIO (4-3-3): Nucci; Belluomini, Bertacca, Videtta, Ivani; Baroni (38’ st Romanelli), Lollo, Apolloni (27’ st I. Gabrielli); Purro (16’ st G. Gabrielli), Pegollo (27’ st Morelli), Galligani (40’ st Bertelli). (A disposizione: Carpita, D’Alessandro, Maurelli, Giannotti). All. Vangioni. BELVEDERE (4-2-3-1): Ginanneschi; Pecciarini (23’ st Pecchia), Borboryo (14’ pt Consonni), Veronesi, Del Conte; D’Angelo, Faenzi (42’ st Bosi); Frati, Bartolini, Cozzolino (23’ st Capoduri); Tantone (19’ st Tenci). (A disposizione: Balassone, Artino, Colledan, Bergamaschi). All. Shaba (Giallini squalificato fino al 19 ottobre). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il nuovo stadio dei Pini porta subito fortuna. Un Belvedere... è l’attacco super del Viareggio

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

Scaroni: "Nuovo stadio? C'è fiducia. Non vedo chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo" - X Vai su X

#Marotta: "Stadio? Spero che i nostri politici capiscano il fatto che Inter e Milan hanno bisogno di un nuovo stadio. Vogliamo trasformare questa esigenza in patrimonio di Milano. Noi vogliamo costruire lo stadio dentro il Comune. Se non fosse così, dobbiamo c - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo stadio dei Pini porta subito fortuna. Un Belvedere... è l’attacco super del Viareggio - Lo strapotere dei bianconeri si concretizza con il terzo gol di Gabrielli ... Da sport.quotidiano.net

Il Viareggio torna allo stadio dei Pini. Grande attesa... e sarà un Belvedere? - Il Forte Querceta, con un centrocampo rinforzato, va in trasferta a Castelnuovo Garfagnana senza Marinari e Fortunati ... Lo riporta lanazione.it