Il nuovo libro di Marcello Fois fa tappa a Castelnuovo in Sala delle Mura la presentazione de ' L' immensa distrazione'
È ambientato tra Castelnuovo Rangone e Montale, nel cuore del distretto delle carni, l’ultimo romanzo di Marcello Fois. E proprio a Castelnuovo, martedì 30 settembre alla Sala delle Mura, l’autore sarà presente per raccontare la saga della famiglia Manfredini, fulcro narrativo del libro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Marcello Fois: “Il mio libro omaggio alla terra che mi ha accolto” - “E’ il racconto dell’Italia degli anni Trenta attraverso le vicende di una ... Lo riporta bologna.repubblica.it
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione" - Lo scrittore firma un nuovo romanzo per Einaudi incentrato su una storia familiare nell'Emilia del secondo Novecento. Secondo tg24.sky.it