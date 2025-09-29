Il nuovo Foro L’inaugurazione fa centro

Curiosità e applausi per il nuovo aspetto del Foro Annonario di Cesena, che è stato inaugurato ufficialmente ieri pomeriggio, dopo i lavori di riqualificazione. Alla breve cerimonia sono intervenuti il sindaco, Enzo Lattuca, e l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Tra i presenti anche l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari, l’artista Lucio Bolognesi, che ha firmato i dipinti murali che decorano gli interni e l’architetta Lara Bissi, dello studio Officina Meme Architetti che ha guidato i lavori di riqualificazione effettuati in tutta l’area, per un investimento complessivo di circa mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

