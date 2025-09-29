Il numero uno della questura | Dialogo con i ragazzi compresi coloro che hanno commesso degli errori

GALATINA – Per le celebrazioni di San Michele Arcangelo del 2025, la Polizia di Stato del Salento ha scelto un luogo simbolo per la propria festa: il centro di Galatina, per comunicare la presenza sul territorio dopo i gravi fatti dello scorso aprile che hanno proiettato la cittadina sulle pagine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: numero - questura

Consiglio comunale a metà. Ok alla nuova questura, poi manca il numero legale

E' una donna il nuovo vicario della questura di Barletta-Andria-Trani. La Bat è la provincia con il più alto numero di donne in servizio nella polizia - facebook.com Vai su Facebook

Questura di Aosta (@QuesturadiAosta) on X - X Vai su X

La polizia incontra i ragazzi del progetto “Anch'io sono la Protezione civile” - Giovedì mattina, negli uffici della Questura di Rieti, si è svolto un incontro formativo con i ragazzi che hanno partecipato ai campi scuola organizzati nell’ambito del Progetto “Anch’io sono ... Secondo ilmessaggero.it

Il Ponte d’Oro: numero speciale della rivista missionaria per ragazzi. “Un cammino per tutto l’anno” - Il numero di settembre della rivista per ragazzi “Il Ponte d’Oro”, edita dalla Fondazione Missio (www. Da agensir.it