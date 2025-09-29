Il nostro cervello preferisce i movimenti verso sinistra | la scoperta dei ricercatori Unibo
Può sembrare curioso, ma il nostro cervello ha una sorta di “preferenza direzionale”. Percepiamo con più facilità i movimenti che si spostano verso sinistra, mentre quelli orientati a destra risultano meno immediati da riconoscere.A dirlo non è un’impressione, ma una ricerca condotta da un team. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: nostro - cervello
La pandemia di Covid ha fatto invecchiare il nostro cervello, anche senza infezione: lo studio
Come la pandemia ha rubato anni al nostro cervello. Uno studio rivela: più vecchi di cinque mesi
Frassinetti: “Priorità alla formazione docenti nell’era dell’intelligenza artificiale. Prima viene il nostro cervello, strumenti digitali sempre guidati dall’uomo
Dr. Gennaro Romagnoli • PsiNel. . Il nostro cervello è un meccanismo predittivo: odia le domande senza risposta e prova a controllare ciò che non può essere controllato. Questo ci incastra in pensieri ossessivi e preoccupazioni. Nella psicologia e nella medit - facebook.com Vai su Facebook
Il nostro cervello preferisce i movimenti che vanno verso sinistra - Un gruppo di ricerca guidato da studiosi dell’Università di Bologna ha mostrato che c’è una correlazione diretta tra la forza delle onde che si muovono tra i due emisferi cerebrali e la tendenza a per ... Riporta lescienze.it
Cervello: perché l'anatomia non basta a spiegarlo - Lo studio del connettoma del verme nematode rivela differenze tra la mappa dei neuroni e il flusso dei segnali, portando a nuove scoperte. Come scrive msn.com