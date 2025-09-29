Il nostro cervello preferisce andare a sinistra | ecco cosa dice la ricerca universitaria

Bologna, 29 settembre 2025 – Percepiamo più facilmente i movimenti che vanno verso sinistra rispetto a quelli verso destra. E questa preferenza è influenzata dal movimento delle onde cerebrali, che viaggiano con più forza dall'emisfero sinistro verso l'emisfero destro del cervello. A rivelarlo è un gruppo di ricerca guidato da studiosi dell'Università di Bologna. L'indagine, già pubblicata sulla r ivista Advanced Science, mostra che c'è una correlazione diretta tra la forza delle onde che si muovono tra i due emisferi cerebrali e la tendenza a percepire il movimento in una direzione specifica, indipendentemente dalla sua reale direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

