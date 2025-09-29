Per vincere le partite serve segnare. E per segnare servono giocatori con piedi e idee buoni che corrano verso l’area di rigore avversaria con intelligenza e furbizia. Per vincere le partite serve però anche subire un gol in meno degli avversari, sarebbe meglio non subirne affatto. E per evitare che gli avversari segnino servono giocatori capaci di difendere e altri capaci di correre verso la propria area di rigore e capaci di rendere difficile il gioco altrui. Certo tutto questo è necessario ma non sufficiente. Quanto meno però è un inizio. Se ci sono giocatori di grande talento o campioni, tanto meglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il nomadismo di Alexis Saelemaekers