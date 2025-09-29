Il nodo sicurezza e il nuovo posto di polizia in Bolognina | ecco cosa ha detto il questore

Bologna, 29 settembre 2025 - "Sono sicuramente soddisfatto: in Bolognina le cose stanno andando indubbiamente meglio ". Anche il questore Antonio Sbordone assicura il miglioramento sul fronte sicurezza e criminalità nel cuore pulsante del quartiere Navile, sostenendo quindi la tesi dell'assessora alla Sicurezza Matilde Madrid, che in consiglio comunale, qualche giorno fa, aveva già annunciato la schiarita sul territorio vittima di delinquenza e spaccio. "In Bolognina le cose stanno andando meglio - dice il questore -, dopodiché è evidente che ci sono questioni strutturati che non riguardano solo le forze di polizia e che resteranno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

