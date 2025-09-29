Il neo presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri | Macfrut patrimonio del Paese già al lavoro per l' edizione 2026

Macfrut, con lo spostamento alla Fiera di Rimini, sta vivendo anni di straordinaria crescita, trovando una sua precisa identità nel panorama fieristico internazionale, grazie alla scommessa su due elementi che lo rendono unico". Inizia così l'intervento del neo presidente di Cesena Fiera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

neo presidente cesena fieraIl presidente di “Cesena Fiera” Patrizio Neri: “Macfrut patrimonio di tutti, quella del 2026 sarà una grande edizione” - presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri in una nota evidenzia la centralità di Macfrut per l’agroalimentare italiano. Da corriereromagna.it

neo presidente cesena fieraNeri (Cesena Fiera): Macfrut patrimonio intero sistema ortofrutta - (askanews) – “Macfrut, con lo spostamento alla Fiera di Rimini, sta vivendo anni di straordinaria crescita, trovando una sua precisa identità nel panorama fieristico internazionale, graz ... Lo riporta askanews.it

