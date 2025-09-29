Il Naviglio sepolto di Padova Guida architettonica e artistica la presentazione in Libreria Minerva
La Libreria Minerva in via del Santo 79 invita venerdì 3 ottobre, ore 18, alla presentazione de “Il Naviglio sepolto di Padova. Guida architettonica e artistica” di Pietro Casetta.Presenta: Mauro Varotto - Docente di Geografia - UnipdInterverrà l’autoreIl testo è stato realizzato col patrocinio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
