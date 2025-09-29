Il Napoli mette nel mirino Matheus Nunes del Manchester City
Il portoghese del City nel mirino del Ds Manna. La dirigenza partenopea è al lavoro per possibili rinforzi da inserire in rosa in vista della . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: napoli - mette
Osimhen al Galatasaray, il club turco si mette in fase di attesa! Aspetta che quell’aspetto venga risolto in tempi brevi: sarà un’ente a decidere il buon esito della trattativa con il Napoli. I tifosi della Juve con il fiato sospeso
Osimhen al Galatasaray, il club turco si mette in fase di attesa! Aspetta che quell’aspetto venga risolto in tempi brevi: sarà un’ente a decidere l’esito della trattativa con il Napoli
Lucca Juventus, Napoli in trattativa avanzata con l’Udinese per il bomber: tutti i dettagli che mette fuori gioco i bianconeri
Le pagelle di Milan-Napoli: Pulisic inventa e si mette in proprio, Hojlund fatica - X Vai su X
"Ho una brutta notizia per il Napoli", Bergomi mette in guardia i napoletani: riguarda il Milan? LE PAROLE ? https://bit.ly/46r98Gx - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli mette nel mirino Matheus Nunes del Manchester City - La dirigenza partenopea è al lavoro per possibili rinforzi da inserire in rosa in vista della prossima ... forzazzurri.net scrive
Si avvicina il derby d'Italia. E il Napoli mette nel mirino la Fiorentina - Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul campionato ad una settimana di distanza dalla ripresa delle partite dopo la sosta per le nazionali. Lo riporta tuttomercatoweb.com