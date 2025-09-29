Il Napoli ha perso per eccesso di fiducia Ma questa fiducia pagherà
Impatto fisico ed emotivo, prima ancora che tattico. Il Napoli ha perso la prima partita del suo campionato. L’ha persa a Milano, contro il Milan di Allegri, in modo meritato e anche lineare: l’evidente somiglianza tra i gol dei rossoneri e quanto successo prima e dopo l’espulsione di Estupiñán, sono dei segnali piuttosto chiari per Antonio Conte. Che però, questo va detto, si è presentato a Milano in condizione di assoluta emergenza. Non dal punto di vista puramente numerico, di fatto il Napoli è sceso in campo a San Siro con zero giocatori schierati fuori ruolo, ma la concentrazione delle assenze in un solo reparto (Rrahmani, Buongiorno, Olivera e Spinazzola sono due difensori centrali e due terzini sinistri) ha determinato delle scelte che hanno avuto un impatto negativo sugli equilibri degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: napoli - perso
De Bruyne nel panico: si è perso nei quartieri più bui di Napoli | Inviata squadra di ricerca per recuperarlo
De Canio torna sullo Scudetto 2024/25: «Napoli in crescita, ma lo ha perso l’Inter». Le parole del tecnico
Di Canio convinto: «Scudetto? Lo ha perso l’Inter! Napoli più solido»
Anche in Spagna non hanno capito i cambi di Conte: “Il Napoli da lì ha perso inerzia” (Marca) Elogi a Politano: “Si è messo la squadra sulle spalle dopo il 2-0”. Allegri vuole provare a fare al Milan ciò che Conte fece al Napoli lo scorso anno. Il Napoli ha perso - facebook.com Vai su Facebook
Occhio a cullarsi sull’espulsione, il Napoli col City ha perso nettamente. Non capirlo significa farsi del male - Di Lorenzo non è stato espulso per un errore arbitrale. Come scrive ilnapolista.it
Napoli, Conte: "Grande atteggiamento nei primi 20 minuti, l'espulsione è decisiva" - Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko per 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com