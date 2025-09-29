Impatto fisico ed emotivo, prima ancora che tattico. Il Napoli ha perso la prima partita del suo campionato. L’ha persa a Milano, contro il Milan di Allegri, in modo meritato e anche lineare: l’evidente somiglianza tra i gol dei rossoneri e quanto successo prima e dopo l’espulsione di Estupiñán, sono dei segnali piuttosto chiari per Antonio Conte. Che però, questo va detto, si è presentato a Milano in condizione di assoluta emergenza. Non dal punto di vista puramente numerico, di fatto il Napoli è sceso in campo a San Siro con zero giocatori schierati fuori ruolo, ma la concentrazione delle assenze in un solo reparto (Rrahmani, Buongiorno, Olivera e Spinazzola sono due difensori centrali e due terzini sinistri) ha determinato delle scelte che hanno avuto un impatto negativo sugli equilibri degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha perso per eccesso di fiducia. Ma questa fiducia pagherà