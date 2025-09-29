Il Napoli ha perso per eccesso di fiducia Ma questa fiducia pagherà

Ilnapolista.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impatto fisico ed emotivo, prima ancora che tattico. Il Napoli ha perso la prima partita del suo campionato. L’ha persa a Milano, contro il Milan di Allegri, in modo meritato e anche lineare: l’evidente somiglianza tra i gol dei rossoneri e quanto successo prima e dopo l’espulsione di Estupiñán, sono dei segnali piuttosto chiari per Antonio Conte. Che però, questo va detto, si è  presentato a Milano in condizione di assoluta emergenza. Non dal punto di vista puramente numerico, di fatto il Napoli è sceso in campo a San Siro con zero giocatori schierati fuori ruolo, ma la concentrazione delle assenze in un solo reparto (Rrahmani, Buongiorno, Olivera e Spinazzola sono due difensori centrali e due terzini sinistri) ha determinato delle scelte che hanno avuto un impatto negativo sugli equilibri degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli ha perso per eccesso di fiducia ma questa fiducia pagher224

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha perso per eccesso di fiducia. Ma questa fiducia pagherà

In questa notizia si parla di: napoli - perso

De Bruyne nel panico: si è perso nei quartieri più bui di Napoli | Inviata squadra di ricerca per recuperarlo

De Canio torna sullo Scudetto 2024/25: «Napoli in crescita, ma lo ha perso l’Inter». Le parole del tecnico

Di Canio convinto: «Scudetto? Lo ha perso l’Inter! Napoli più solido»

napoli ha perso eccessoOcchio a cullarsi sull’espulsione, il Napoli col City ha perso nettamente. Non capirlo significa farsi del male - Di Lorenzo non è stato espulso per un errore arbitrale. Come scrive ilnapolista.it

napoli ha perso eccessoNapoli, Conte: "Grande atteggiamento nei primi 20 minuti, l'espulsione è decisiva" - Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko per 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ha Perso Eccesso