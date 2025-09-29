Il Napoli e De Bruyne non si piacciono Conte non potrà aspettarlo in eterno

Chi l’avrebbe mai detto. Eppure è quello che sta succedendo. Il Napoli e Kevin De Bruyne non si piacciono. Non sembrano fatti per stare insieme. Operazione nata sotto i migliori auspici (con Max Allegri), finita per essere avallata da Conte, si sta rivelando un boomerang. Sì il Napoli sembra aver trovato un rigorista freddo e glaciale, ma per il resto essere costretti a mettere insieme tutti i centrocampisti validi in rosa, ha snaturato il Napoli che nel finale di stagione aveva trovato un equilibrio tale da arrivare primo in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

