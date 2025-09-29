Il Napoli di Conte nella trappola rossonera

Milan-Napoli era lo scontro tra due delle squadre più in forma della Serie A - per quanto siamo ancora agli inizi. Il Napoli, nonostante le incertezze mostrate nel match casalingo contro il Pisa, arrivava a San Siro a punteggio pieno; il Milan, dopo l’inciampo all’esordio contro la Cremonese, era invece reduce da tre vittorie senza avere subito nemmeno un gol. La squadra di Allegri è partita a razzo ed è passata in vantaggio alla prima azione. Il gol di Saelemaekers che ha aperto la partita è nato da una prodezza di Pulisic, che con il suo talento ha punito le scelte in fase di pressing di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il Napoli di Conte nella trappola rossonera

