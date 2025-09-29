Il Museo Filangeri presenta il suo cartellone 25 26 E’ qui la Festa che dà il senso di comunità per bene

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricordi di bambino sanno sempre di fantasia, anche quando sono veri. Ero piccolo e mio Nonno mi portò in un posto nascosto, c’erano anche i miei genitori, lo ricordo bene. Mio Nonno avrebbe potuto mostrarmi qualunque cosa meno gloriosa, ma se me l’avesse raccontata come splendida l’avrei in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: museo - filangeri

Laura Pausini inaugura il suo museo e presenta il nuovo singolo “La mia storia tra le dita” – IL VIDEO - Ieri, domenica 7 settembre, Laura Pausini ha inaugurato il suo museo, che aprirà al pubblico il prossimo 13 settembre. Secondo ilfattoquotidiano.it

Museo Filangieri, nuovi percorsi - I suoi acquerelli su legno sono stati collocati nelle diverse sale in dialogo con le opere del Museo, dove si punta ad ampliare gli spazi ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Museo Filangeri Presenta Suo