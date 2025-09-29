Il Monte Cucco e le sue grotte mostra fotografica del Cai di Sansepolcro

Arezzo, 29 settembre 2025 – - Entrare nelle viscere del Monte Cucco, una delle aeree speleologiche più importanti d'Europa, perlustrare metro per metro la forra del Rio Freddo e scoprire nuove grotte. Il gruppo valtiberino Cens Speleo del Cai di Sansepolcro da oltre quarant'anni esplora gallerie e caverne, sulle tracce di Gian Battista Milani, che pubblicò le sue prime ricerche a fine Ottocento proprio per il Cai. Un lavoro di ricerca lungo e paziente, invisibile ai più, che ora sarà raccontato in un viaggio per immagini con la mostra fotografica "Monte Cucco, Rio Freddo e le sue grotte" nel Palazzo Pretorio di Sansepolcro dal 4 al 12 ottobre con inaugurazione sabato 4 ottobre alle 15.

