Il mondo della notte bolognese piange il dj Roberto Pazzaglia | Ci hai dato serate piene di vita

È morto Roberto Petrillo, conosciuto soprattutto come Roberto Pazzaglia, noto disc jokey e radiofonico bolognese. Aveva 67 anni e si è spento sabato. I funerali si svolgeranno in forma privata, hanno annunciato su Facebook la moglie Santa, il figlio Manuel e la sorella Maria, stretti nel lutto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it