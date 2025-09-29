Il modello Daniel Nilsson a processo | Ha maltrattato la compagna
Aveva strattonato in strada la donna, che lo aveva accusato di violenza. Pochi giorni fa gli è stato tolto il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: modello - daniel
Daniel Nilsson ad Avanti un altro non ci sarà più Dopo le notizie circolate sul suo conto, l'ex modello ha scritto un lungo messaggio sui social per spiegare il vero motivo della sua assenza https://fanpa.ge/pHxWl - facebook.com Vai su Facebook
Daniel Nilsson, il bonus di "Avanti un Altro" accusato di maltrattamenti dalla compagna: a ottobre il processo - Il bonus di "Avanti un Altro" Daniel Nilsson, 45 anni, andrà a processo per maltrattamenti in famiglia. Lo riporta msn.com
Maltrattamenti in famiglia, sì al processo per modello svedese - Sarà processato per maltrattamenti in famiglia Daniel Nilsson, modello svedese di 45 anni, arrestato lo scorso giugno a Breuil Cervinia dai Carabinieri. Da aostaoggi.it