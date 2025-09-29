Il modello Daniel Nilsson a processo | Ha maltrattato la compagna

Repubblica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva strattonato in strada la donna, che lo aveva accusato di violenza. Pochi giorni fa gli è stato tolto il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il modello daniel nilsson a processo ha maltrattato la compagna

Il modello Daniel Nilsson a processo: "Ha maltrattato la compagna"

In questa notizia si parla di: modello - daniel

modello daniel nilsson processoDaniel Nilsson, il bonus di "Avanti un Altro" accusato di maltrattamenti dalla compagna: a ottobre il processo - Il bonus di "Avanti un Altro" Daniel Nilsson, 45 anni, andrà a processo per maltrattamenti in famiglia. Lo riporta msn.com

modello daniel nilsson processoMaltrattamenti in famiglia, sì al processo per modello svedese - Sarà processato per maltrattamenti in famiglia Daniel Nilsson, modello svedese di 45 anni, arrestato lo scorso giugno a Breuil Cervinia dai Carabinieri. Da aostaoggi.it

