Il mito dell’autismo causato dai vaccini e la Prova Amish è scientificamente infondato
Lunedì 23 settembre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affiancato dal Segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato pubblicamente che i vaccini infantili sono collegati all’autismo. A seguito di queste dichiarazioni i social si sono riempiti di re-post e commenti al riguardo. In particolare, Trump ha citato gli Amish come una popolazione che avrebbe “praticamente nessun autismo”, implicando un legame causale con il loro basso tasso di vaccinazione. Queste affermazioni sollevano allarmi ingiustificati, in quanto contrastano decenni di solida ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mito - autismo
Sono iniziati i lavori per realizzare l'ambizioso progetto "MURO INCLUSIVO" di Oliveri, realizzato da artisti speciali del centro Dopo di Noi ?Il soggetto realizzato sarà "Il Mito di DEDALO e ICARO". L'opera d'arte arricchirà la galleria d'arte moderna diffusa