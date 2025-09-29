Il mito dell’autismo causato dai vaccini e la Prova Amish è scientificamente infondato

Lunedì 23 settembre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affiancato dal Segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato pubblicamente che i vaccini infantili sono collegati all’autismo. A seguito di queste dichiarazioni i social si sono riempiti di re-post e commenti al riguardo. In particolare, Trump ha citato gli Amish come una popolazione che avrebbe “praticamente nessun autismo”, implicando un legame causale con il loro basso tasso di vaccinazione. Queste affermazioni sollevano allarmi ingiustificati, in quanto contrastano decenni di solida ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Open.online