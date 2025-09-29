Il ministro Urso | Settore auto al collasso da Unione europea serve realismo

«Il settore dell’auto sta collassando in Europa: ogni giorno si annunciano chiusure di stabilimenti e migliaia, decine di migliaia di licenziamenti nell’intera filiera dell’automotive. E’ fondamentale affrontare con realismo, senza paraocchi ideologici ma con flessibilità e pragmatismo, quello di cui necessita la nostra Europa». Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ministro Urso: "Settore auto al collasso, da Unione europea serve realismo"

