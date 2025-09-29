Il Milan ricorda Berlusconi | oggi il presidente avrebbe compiuto 89 anni

Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni. Il Milan, di cui è stato storico presidente, lo ha ricordato tramite un post sui social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan ricorda Berlusconi: oggi il presidente avrebbe compiuto 89 anni

In questa notizia si parla di: milan - ricorda

Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”

Milan, Pastore: “Ricci mi ricorda Montolivo”. E sui terzini …

Milan, ti ricorda di Krunic? Che doppietta in Champions League!

Matteo Ardemagni ricorda lo spogliatoio del “vero Milan”, tra campioni e momenti indimenticabili. Un giorno Ancelotti gli fece una proposta che lo lasciò senza parole ? - facebook.com Vai su Facebook

#TheoHernandez l’ha fatto di nuovo… Coast to coast del terzino dell’ #AlHilal che parte dalla sua metà campo e sigla la rete del 2-1 Gol che ricorda molto quello segnato dal francese ai tempi dell’ultimo Scudetto del Milan contro l’Atalanta? #Sportita - X Vai su X

Ferlaino ricorda il '90: "Berlusconi mai piaciuto, usò reti Mediaset contro il Napoli!" - Per i tifosi che hanno vissuto gli anni '80, ma anche per l'ex presidente Corrado Ferlaino, intervistato dal quotidiano ... Da tuttonapoli.net

Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni: il ricordo del Milan - Il 29 settembre è un giorno di festa in casa rossonera: si festeggiano i compleanni di Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko. Scrive milannews.it