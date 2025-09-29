Il medioevo sul Gargano | visita a monte Sant’Angelo

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre appuntamento con: "Il Medioevo sul Gargano: visita a Monte SantAngelo" – ore 9.30Un appuntamento speciale ci porterà nel cuore del Medioevo garganico, alla scoperta di Monte Sant’Angelo, la Città dell’Angelo, arroccata sulla maestosa Montagna Sacra del Gargano.Sarà un viaggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

