Il maxi furto da 60mila euro in azienda il bottino nascosto e scoperto dal drone

Una tonnellata di cavi di rame nascosti dove nessuno avrebbe potuto trovarli facilmente. Ma a scovare quell'ammasso di fili rubati qualche giorno fa da un'azienda a decine di chilometri di distanza è stato l'occhio elettronico di un drone in dotazione alla polizia locale di Rozzano (Milano).Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

