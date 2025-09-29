Il matrimonio dell’anno Top secret fino all’ultimo pieno di vip e costosissimo
Il mondo del gossip è in fermento: la famosissima popstare e attrice e il produttore discografico si sono sposati. L’unione è avvenuta in forma privata a Santa Barbara, con la data ufficiale pubblicata su Instagram – “ 9.27.25 ” – accompagnata da qualche Polaroid condivisa dai neosposi. Il matrimonio, blindatissimo, si è celebrato in un resort esclusivo nascosto tra le colline di Monti Santa Ynez. Parliamo del matrimonio tra Selena Gomez e Benny Blanco, definito da molti “il matrimonio dell’anno”. La location scelta è il lussuoso El Encanto, trasformato per l’occasione in un evento privato. Il resort è stato affittato interamente: per chi vi soggiornava il costo era stimato intorno a 3. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
