Il Master di II livello in Bisogni Educativi Speciali BES – con un focus su marginalità e disagio giovanile

Il master, diretto dalla Professoressa Antonella Valenti, ordinario di Pedagogia speciale dell’UniCal, offre una preparazione concreta e approfondita per affrontare le sfide educative più attuali. Durante l’anno formativo (1500 ore – 60 CFU), potrai acquisire strumenti e competenze per: Il progetto formativo, pensato per docenti, educatori e operatori del sociale, si sviluppa tra lezioni online, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: master - livello

Alta Formazione: al via il nuovo Master di 2° livello in Malattie del Circolo Polmonare

Scuola-laboratorio e intelligenza artificiale per prevenire il disagio giovanile. Master di II livello

Alta Formazione: al via il nuovo Master di 2° livello in Malattie del Circolo Polmonare

Livello schiocco delle dita MASTER per Yubio! Voi come ve la cavate? #TuSiQueVales - X Vai su X

Il pancreas è un organo complesso, che richiede competenze specialistiche integrate: dalla gastroenterologia alla chirurgia digestiva, dalla medicina interna all’oncologia. Il Master di II livello in Approccio Clinico alle Malattie Pancreatiche UniSR, diretto da Ga - facebook.com Vai su Facebook

Master di II livello didattica e intelligenza artificiale – Università della Calabria - L’obiettivo fondamentale del master è l’analisi delle potenzialità ancora inespresse che si possono sviluppare dalla relazione tra la didattica (inclusiva) e l’intelligenza artificiale (A. Si legge su tecnicadellascuola.it

Cerisano: Palazzo Sersale sede di un master di II livello - Il Comune di Cerisano, in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, promuove il ... Come scrive cosenzachannel.it