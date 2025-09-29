Sulla Statale 36, in direzione nord verso Sondrio, si viaggia a scartamento ridotto, solo sulla corsia di sorpasso. La linea ferroviaria Lecco-Colico invece è totalmente interrotta, ma si spera possa essere riattivata in fretta. La circolazione dei treni era stata ripristinata solo da due settimane, dopo tre mesi di blocco totale per lavori di adeguamento infrastrutturali. "Ha avuto tre mesi per cadere e non fare danni ‘sto maledetto sasso!", prova a ironizzare il sindaco di Mandello del Lario, dopo lo scampato pericolo della frana che nella tarda mattinata di ieri ha travolto sia la ferrovia, sia la Superstrada tra Lecco e Abbadia Lariana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il masso, la frenata, la paura