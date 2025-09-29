Il massacro del Circeo nelle parole di Donatella Colasanti | come Izzo Guido e Ghira uccisero Rosaria Lopez

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

50 anni fa il massacro del Circeo tracciò una linea netta nella storia della violenza di genere. Il racconto di Donatella Colasanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

il massacro del circeo nelle parole di donatella colasanti come izzo guido e ghira uccisero rosaria lopez

© Notizie.virgilio.it - Il massacro del Circeo nelle parole di Donatella Colasanti: come Izzo, Guido e Ghira uccisero Rosaria Lopez

In questa notizia si parla di: massacro - circeo

Dal massacro del Circeo alla legge (tardiva) sulla violenza sessuale: esce “A nudo”, un podcast sull’Italia degli anni 70. E quel che ne resta ancora oggi

E ancor prima di capire: ascolta la prima puntata del podcast A Nudo – il massacro del Circeo

36 ore Villa Moresca – Ascolta la seconda puntata del podcast A nudo – il massacro del Circeo

massacro circeo parole donatellaIl massacro del Circeo nelle parole di Donatella Colasanti: come Izzo, Guido e Ghira uccisero Rosaria Lopez - 50 anni fa il massacro del Circeo tracciò una linea netta nella storia della violenza di genere. Come scrive virgilio.it

massacro circeo parole donatellaMassacro del Circeo, la notte da incubo di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti e il ruolo dell'"uomo nero". «Zitti, che a bordo ci sono due morte» - Un’auto che sfreccia verso il mare, una villa isolata, tre ragazzi ricchi e annoiati, due ragazze convinte di vivere un’avventura. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Massacro Circeo Parole Donatella