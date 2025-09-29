Il Mar Rosso saudita si presenta al Monaco Yacht Show come la nuova super-destinazione araba
Una rotta inedita che collega il Mediterraneo al Mar Rosso Il Mar Rosso saudita si candida a diventare la nuova frontiera dello yachting internazionale. In occasione del Monaco Yacht Show 2025, la Saudi Tourism Authority (STA) ha presentato al pubblico e agli operatori del settore il potenziale di questa destinazione emergente, puntando su lusso, innovazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
