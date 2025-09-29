Il Mar Rosso saudita si presenta al Monaco Yacht Show come la nuova super-destinazione araba

Periodicodaily.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rotta inedita che collega il Mediterraneo al Mar Rosso Il Mar Rosso saudita si candida a diventare la nuova frontiera dello yachting internazionale. In occasione del Monaco Yacht Show 2025, la Saudi Tourism Authority (STA) ha presentato al pubblico e agli operatori del settore il potenziale di questa destinazione emergente, puntando su lusso, innovazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

il mar rosso saudita si presenta al monaco yacht show come la nuova super destinazione araba

© Periodicodaily.com - Il Mar Rosso saudita si presenta al Monaco Yacht Show come la nuova super-destinazione araba

In questa notizia si parla di: rosso - saudita

mar rosso saudita presentaI sauditi di The Red Sea puntano sul turismo dall’Italia e preparano nuovi resort di lusso sul Mar Rosso - La società del fondo sovrano saudita punta a un milione di visitatori all’anno con resort firmati da Four Seasons, Jumeirah e Raffles ... Da milanofinanza.it

L’Arabia Saudita accelera lo sviluppo delle marine dedicate allo yachting di lusso - Una rete di porti turistici di livello mondiale in grado di ridisegnare il futuro dello yachting di lusso: questa l'ambizione dell'Arabia Saudita ... Come scrive travelquotidiano.com

Cerca Video su questo argomento: Mar Rosso Saudita Presenta