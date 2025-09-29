Il manifesto di Forza Italia | Noi partito del ceto medio Tajani | detassiamo i salari

(Benevento) Garriscono le bandiere azzurre per la giornata conclusiva della kermesse nazionale di Forza Italia a Telese Terme (Benevento). A piazza Minieri l’intervento del segretario Antonio Tajani chiude un evento che rilancia l’identità centrista del partito, anche a costo di qualche ruvidezza con gli alleati. Il vicepremier, in un intervento di un’ora, lancia un messaggio chiaro e applaudito: "Dobbiamo diventare il partito del ceto medio, vogliamo che tutta Italia diventi ceto medio". Con questo obiettivo Forza Italia punta a rilanciare la crescita e la dignità salariale, opponendosi ai salari poveri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

