Il make-up dell'Autunno 2025 è tostato ispirato alle sfumature del caffè e del caramello

Su TikTok è gara a chi propone il Toasty Makeup più accattivante, il più gettonato anche su passerelle e red carpet. Si ispira ai caldi colori dell'autunno.

Make-up: le 7 tendenze più forti dell'autunno-inverno 2025/26

Yadim make-up artist Valentino Beauty: «Per il prossimo autunno inverno l'estetica “nostalgia cool” si traduce in pelle fresca, naturale, sobria, rugiadosa e luminosa. E blush e rossetto alla Guy Bourdin»

Trend beauty autunno 2025: guida make up in quattro idee per occhi, viso e labbra

Tra profumi di nicchia e make-up d'autore, la rivista di moda Vanity Fair ha selezionato CND™ Shellac™ Banana Clips come riferimento assoluto per la manicure d'autunno. Un colore audace, iper pigmentato e super glossy, per mani che osano… con stile.

Le collezioni make up dell'autunno inverno 2025-2026: le più belle da non perdere - Il make up dell'aI 2025/26 celebra la creatività e la bellezza autentica con nuance calde e naturali, basi vellutate e labbra al centro della scena, tra nude sofisticati e glossy vibranti

Il Red Wine make-up è trucco dell'autunno dall'estetica grunge che piace alla Gen Z e ai millenials - Scopri come crearlo con prodotti economici per un look intenso e rock.