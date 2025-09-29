Il maestro Uto Ughi incanta i giovani delle scuole con il suo violino
(askanews) – Il Duomo di Milano gremito di giovani per il concerto del Maestro Uto Ughi che ha fatto vibrare le corde del suo violino incantando i ragazzi con brani di Vivaldi e Bach. Il concerto Uto Ughi per i Giovani è un progetto itinerante che si propone di diffondere la musica classica tra le nuove generazioni e di supportare i giovani talenti. «Perché i giovani formano il pubblico del domani, il pubblico del futuro. Se i giovani non conoscono un minimo di musica avremmo da stare da concerto vuote. Per questo i giovani meritano di essere istruiti. Abbiamo un repertorio immenso, una miniera ricchissima di grandi capolavori che darebbero la gioia a milioni di giovani praticamente disattesa perché non sono stati avviati alla musica». 🔗 Leggi su Amica.it
