Il Madrid Community Studies che espande la capacità dello stadio Vallecas
2025-09-29 00:59:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: IL Comunità di Madrid detentore del Stadium Vallecas studio espandendo il capacità del campo che è attualmente 14.700 persone ha assicurato il ministro della cultura, del turismo e dello sport, Mariano de Paco Serrano. La decisione di andare in un altro posto corrisponde a Rayo Vallecano, secondo il consulente, che, tuttavia, lo ha affermato “Il club deve rimanere a Vallecas.” Il club deve soggiornare a Vallecas Mariano de Paco Serrano Paco Serrano ha sottolineato che il governo di Madrid continuerà a lavorare e investire in a Piano di riforma globale del Vallecas Stadium con lo scopo di giocare un club di prima divisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
