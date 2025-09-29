Il lungo viaggio dei vini La Pace | dalla terra toscana fino a Singapore

TRASFORMARE UN TERRENO vergine della Maremma in un’azienda agricola capace di coniugare eccellenza vitivinicola, arte e sostenibilità. È questa l’idea che ha guidato Simone Maggioni (nella foto a destra) quando, nel 2007, ha dato vita al Podere La Pace, realtà che oggi si distingue come Società Benefit e modello di viticoltura consapevole, radicata nella tradizione ma aperta all’innovazione. Le radici affondano negli anni ’30, quando l’architetto brianzolo Gino Maggioni, nonno di Simone, decise di abbandonare Milano per sottrarsi alle pressioni del regime fascista e trasferirsi in Liguria, dove fondò una prima azienda agricola chiamata ’La Pace’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

