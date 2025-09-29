Il lungo viaggio dei vini La Pace | dalla terra toscana fino a Singapore
TRASFORMARE UN TERRENO vergine della Maremma in un’azienda agricola capace di coniugare eccellenza vitivinicola, arte e sostenibilità. È questa l’idea che ha guidato Simone Maggioni (nella foto a destra) quando, nel 2007, ha dato vita al Podere La Pace, realtà che oggi si distingue come Società Benefit e modello di viticoltura consapevole, radicata nella tradizione ma aperta all’innovazione. Le radici affondano negli anni ’30, quando l’architetto brianzolo Gino Maggioni, nonno di Simone, decise di abbandonare Milano per sottrarsi alle pressioni del regime fascista e trasferirsi in Liguria, dove fondò una prima azienda agricola chiamata ’La Pace’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lungo - viaggio
Nek, un viaggio lungo 30 anni di carriera: sold out al Mirano Summer
Il fiume Vjosa: viaggio lungo l’ultimo fiume selvaggio d’Europa
Un viaggio per xilografie lungo i binari delle stazioni della Tokaido
? È stato come essere aria. Il nostro lungo viaggio si è concluso in un teatro, con bambini leggerissimi, immagini, parole e lo strepitoso racconto audiovisivo a cura dei ragazzi e delle ragazze di - + MACMA ? Ci salutiamo con gli occhi che - facebook.com Vai su Facebook
Inizia un nuovo lungo viaggio per Pordenone... Vi aspetto domani ad #1nnovAI con due sessioni e tanto codice https://1nn0vai2025.1nn0va.it #dotnet #ai - X Vai su X
Il lungo viaggio dei vini La Pace: dalla terra toscana fino a Singapore - TRASFORMARE UN TERRENO vergine della Maremma in un’azienda agricola capace di coniugare eccellenza vitivinicola, arte e sostenibilità. Scrive msn.com