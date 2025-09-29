Il locale chiuso da quasi tre mesi a causa dell' esplosione in via dei Gordiani | Danni da 500mila euro

Dal giorno dell’esplosione del distributore di benzina in via dei Gordiani, lo scorso 4 luglio, il locale “Habitue”, al civico 22 della stessa strada, non ha più riaperto. Troppi i danni alla struttura, stimati, spiega il titolare, Massimo Centurioni, in 500mila euro: “Ora ci sentiamo abbandonati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

